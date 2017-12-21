غرق عبّارة تقل 251 شخصا في الفيليبين وسقوط ضحايا

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

غرقت عبارة تقل 251 شخصا قبالة سواحل الفيليبين الخميس فيما اشارت تقارير الى سقوط عدد غير محدد من "الضحايا". ووقع الحادث قبالة بلدة ريال على بعد 70 كلم شرق مانيلا فيما كانت العبارة تبحر الى جزيرة بوليو وسط مناخ سيء كما اعلن الناطق باسم خفر السواحل ارمان باليلو في مؤتمر صحافي.

وفى سياق متصل ارتفعت حصيلة العاصفة الاستوائية التى ضربت وسط الفلبين إلى 43 قتيلا، فيما تراجعت الآمال فى العثور على عشرات المفقودين على قيد الحياة، كما أعلنت السلطات الثلاثاء الماضى. وقد ابتعدت العاصفة الاستوائية كاى - تاك الاثنين، فى بحر الصين الجنوبى، بعدما اجتازت جزر وسط الأرخبيل وصبت عليها كميات هائلة من الماء تسببت بحصول فيضانات وانزلاقات مميتة للتربة.

وأعلنت وكالة إدارة الكوارث ان 43 شخصا لقوا حتفهم وأن 45 آخرين ما زالوا يعتبرون فى عداد المفقودين، معظمهم بسبب التدفقات الوحلية فى جزيرة بيليران الصغيرة. وفى تصريح لوكالة فرانس برس، قال سوفرونيو داكيلو المسئول الإقليمى عن أعمال الإغاثة إن "عمليات الإغاثة تتواصل، لكننا لم نعثر على أحد حيا، لم نعثر إلا على جثث".

وأضاف "لم نستبعد بعد فكرة العثور على شخص على قيد الحياة، لكن آمالنا ضئيلة".

اقرأ أيضا:

بورما تمنع مقررة الأمم المتحدة من دخول أراضيها

علاج جيني يحسن البصر لدى مرضى العمى الوراثي