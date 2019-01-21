الإدارة الذاتية الكردية تسلم طفلين من داعش إلى ذويهم

أخبار الآن | القامشلي - سوريا (روناك شيخي)

سلمت الإدارة الذاتية الكردية طفلين من أبناء مسلحين في داعش إلى بلدهما جمهورية ترينيداد وتوباغو في أمريكا اللاتينية.

جاء ذلك بالتعاون مع الناشط الحقوقي البريطاني والمحامي كلايف ستافورد سميث وبعد موافقة بلدهما على استلامهما.

وتؤكد الإدارة الذاتية وجود مئات الأسر من جنسيات أجنبية في سجونها ومخيماتها، وتطالب حكوماتهم بأخذهم ومحكامتهم في دولهم لأنهم يشكلون عبأ ماديا وامنيا على المنطقة بسبب عدم استقرارها.

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