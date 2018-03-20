داعش وضع جثثا مفخخة قرب مراقد العمال الهنود بالمقبرة بالموصل

أخبار الآن | الموصل - العراق (خاص)

نقل مراسلُ أخبار الآن عن مصادرَ أمنية في الموصل تأكيدها، أن تسعة ً وثلاثينَ عاملاً هندياً أعدَمَهم داعش خلال فترة إحتلاله المدينة، عُثِرَ على جُثثهِم في مقبرة وادي عكاب شمال غربي الموصل، والتي تعدُ كبرى مقابر محافظة نينوى.



المصادرُ الأمنية العراقية أوضحت أن داعش عَمَدَ إلى دفنَ العمال في المقبرة، لإخفاء الجثث لأن مِساحتها كبيرة ٌ جداً وتبلغ خمسة َ عَشَرْ في المئة من مساحةِ الجانب الأيمن للمدينة.

كما نقل مراسل أخبار الآن عن المصادر الأمنية العراقية في الموصل قولها أن داعش كان قد إستخدم جثث عدد من مسلحيه الذين يسميهم "الإنغماسيون" المزودة بأحزمة ناسفة لكي تنفجر على مقاتلي القوات العراقية المشتركة خلال إقترابهم من مقبرة وادي عكاب لتحريرها.

و أوضحت المصادر الأمنية العراقية أن القوات المشتركة التي حررت الموصل عثرت أيضاً في مقبرة وادي عكاب شمال غربي المدينة على أحزمة ناسفة تركها مسلحو داعش قرب مراقد الضحايا الذين أعدمهم ومن بينها مراقد الضحايا الهنود الـ 39.

وكانت دائرة الطب العدلي العراقية ذكرت في وقت سابق أنه تم خلال 3 أشهر من جلب رفات المواطنين العمال الهنود الى بغداد حيث تم إنجاز العمل بعد أن جرى أخذ عينات هذه الرفات و مطابقتها مع عينات دم ذوي الضحايا التي تم جلبها من الهند لمطابقتها ، وكانت النتيجة مطابقة لـ 38 من الرفات من مجموع 39 جثة , مؤكدة أنه تم تسليم الرفات إلى السفارة الهندية في العراق.



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