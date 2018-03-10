مسرح المجاز يستضيف الفنانين نجوى كرم وملحم زين

أخبار الآن | الشارقة - الإمارات العربية المتحدة - (عطاء الدباغ)

أحيت الفنانة اللبنانية نجوى كرم والفنان اللبناني ملحم زين، حفلا غنائيا على مسرح المجاز في مدينة الشارقة الامارتية ، وسط حضور جماهيري كبير.

وشهد المسرح التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، تفاعلا جماهيريا كبيرا، حيث شارك الجمهور الفنانيّن نجوى كرم وملحم زين في غناء أجمل أغانيهما ، واستمتعوا بليلة من الطرب اللبناني الجبلي الأصيل.

واستهل الفنان اللبناني ملحم زين الأمسية متغنيا بإمارة الشارقة وجمالها الأخاذ، ثم تبعها بتوليفة من أشهر نتاجه الفني.

وتنقل الفنان ملحم زين بين مواويله التي اشتهر بها وأغنياته، ليهز المسرح ويجذب أفئدة الجمهور الذي تفاعل بشكل كبير مع أصالة وروعة صوته الجبلي المميز.

واختتم ملحم حفله بالأغنية الشهيرة "ياريس"، التي شكلت باكورة شهرته الفنية ولقب بها لروعة أدائه المبهر.

وقال: " لي شرف الغناء للمرة الأولى في إمارة الشارقة، التي لطالما عرفت بطابعها الثقافي ودعمها للفن.

وأشعلت نجوى كرم "شمس الأغنية العربية" أحد أشهر الأصوات في العالم العربي الأمسية الغنائية، بتقديمها توليفة مميزة من أغانيها مزجت بين أحدث إصداراتها الفنية وإصداراتها الأولى.

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