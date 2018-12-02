الهاشمي: تسليم مناصب رفيعة لعراقيين خلق صراعا داخل داعش

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (خاص)

قال خبير الجماعات المتشددة دكتور هشام الهاشمي إن الصراع بين قادة كتائب داعش بدأ واضحا بعد قتل أبو محمد العدناني في حزيران عام 2016, وأوضح الهشامي في تصريح خاص لأخبار الآن أن قيادة التنظيم أخذت تتخوف من عدم إنصياع العراقيين الى أوامرها فرفعت مستوى مناصبهم الأمر الذي خلق صراعات لاسيما في مناطق قاطع الجزيرة ودجلة ومناطق أخرى في شرق سوريا.

وكانت مصادر استخباراتية خاصة لأخبار الآن أكدت أن داعش يعاني إقتتالا داخليا في مدينة دير الزور الشرقي سوريا , و أوضحت المصادر أن قادة كتائب التنظيم العراقيين بدأوا يَبسطون سيطرتهم على كتائب العرب والأجانب , كما أنهم سيطروا أخيراً على ما تسمى بكتيبة أبو سفيان الأوزبكي.

أكدت مصادر إستخباراتية خاصة لأخبار الآن أن الصراع بين المسلحين العراقيين والأجانب داخل داعش لم يتوقف منذ إعلان هذا التنظيم, لكن تدخلات مباشرة أحيانا وغير مباشرة أحيانا أخرى من قبل زعيم داعش أبو بكر البغدادي حاولت تهدئة هذا الصراع من دون جدوى.

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