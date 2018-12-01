انضمام إيزيديات لمقاضاة شركة فرنسية متهمة بتمويل داعش

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

طلبت مجموعةُ من النساءِ الايزيديات اللواتي تعرضن للعنفِ الجنسي من قبلِ تنظيم داعش، الانضمامَ إلى مقاضاةِ شركة "لافارج" الفرنسية المتهمة بتمويلِ التنظيم. وقالت المحامية أمل كلوني التي تتولى الدفاع عن النساءِ الايزيديات، في بيانٍ لها إن هذا الإجراء يسمحُ بضمانِ فرصة لمحاسبة داعش ومن ساعدوه على جرائمه ، وإن الضحايا سيحصلون على تعويضاتٍ عادلة.

وذكر محامون أنهم قدموا طلبا لضم النساء كجهة شريكة في الدعوى التي تم رفعها ضد الشركة.وجدير بالذكر أن داعش احتجز نحو 7 آلاف من النساء والفتيات الايزيديات بعد اجتياحه شمال العراق عام 2014، وتعرضت النساء للتعذيب والاغتصاب وغير ذلك من الجرائم.

ويجري في فرنسا حاليا تحقيق مع شركة "لافارج" لصناعة الأسمنت، حيث وجه إليها اتهام بأنها قدمت أموالا لتنظيم داعش من أجل استمرار عمل أحد المصانع بشمال سوريا.ويعتبر التحقيق مع "لافارج" أول قضية من نوعها ضد شركة دولية كبرى بتهمة الضلوع في تمويل جرائم داعش.

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