انطلاق فعاليات أعمال منتدى عمان الأمني

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة (لانا عفانة)



انطلقت فعاليات أعمال الدورة 12 لأعمال منتدى عمان الأمني، الذي ينظمه المعهد العربي لدراسات الأمن بالتعاون مع حكومات ومنظمات دولية في الجامعة الأردنية، وأكد مسؤولون دوليون أهمية الانضمام العالمي إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح الذري ، وبالتالي العيش بأمن وسلام.....وأضاف المسؤولون بأنه يجب تطبيق قاعدة عدم الانتشار النووي على الصعيد العالمي وبدون استثناء، وانضمام الدول كافة إلى "المعاهدة" دون شروط مسبقة، ووضع المرافق النووية كافة تحت الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكد رئيس هيئة الطاقة الذرة الأردنية الدكتور خالد طوقان أن الأردن الذي وقع على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والبروتوكول الإضافي لمعاهدة عدم الانتشار، كان قدوة حسنة في تنفيذ برنامجه للطاقة النووية السلمية بطريقة منفتحة وشفافة بالكامل في تنسيق قوي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأوضح أنه ومنذ دخوله الخدمة العام الماضي، تم استخدام المفاعل البحثي كنقطة محورية رئيسة لتأهيل وتدريب المهندسين والمتخصصين في مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيا النووية، معلنًا عن أنه سيتم خلال الشهر المقبل توفير النظائر المشعة والمستحضرات الصيدلانية، والتي سيتم إنتاجها من قبل المفاعل في أقسام الطب النووي بالمشافي الأردنية.



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