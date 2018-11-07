سيول جارفة تجتاح 20 قرية حدودية عراقية مع إيران

أخبار الآن | مندلي - العراق (خاص - وسام يوسف)

إجتاحت سيول نحو 20 قرية في ناحية مندلي الحدودية العراقية مع إيران وتسببت بقطع طرق رئيسة وتدمير عشرات المنازل.



وقال مسؤولون إن سيولا جارفة نزلت من المنطقة الجبلية الواقعة بين العراق وإيران إجتاحت ناحيتي قزانية ومندلي مسببةً أضراراً مادية حيث زتدخلت مروحيات الجيش العراقي لانقاذ المحاصرين.

وأضاف المسؤولون أن "الطريق البري بين محافظة ديالى وواسط المار عبر ناحية قزانية قطع بالكامل بعد تدفق سيول جارفة قادمة من الحدود العراقية – الإيرانية وبمعدلات عالية جدًا", مبينة أن "طريقين آخرين أحدهما يسمى طريق القرى الحدودي، و يربط ديالى بمحافظة واسط، وآخر يربط 6 قرى بمركز ناحية قزانية قطعا بسبب السيول الجارفة".

من جهتها قالت مصادر محلية عراقية أخرى إن "طريق مندلي - بلدروز قطع بسبب تدفق السيول الجارفة صوبه, وإن سيولًا كبيرة اجتاحت مناطق في مندلي وضواحيها خلال الساعات الماضية".

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