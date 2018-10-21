تدمير 40 مخبئاً لداعش في جبال حمرين شمال بغداد

أخبار الآن | جبال حمرين - العراق (خاص – وسام يوسف)

أعلنت قيادة العمليات العراقية المشتركة تدمير 40 مضافة لداعش في جبال حمرين الممتدة بين محافظات كركوك و ديالى وصلاح الدين شمال بغداد.

وقال قائد عمليات ديالى الفريق الركن مِزْهِر العزاوي إن عمليات "عزم الأبطال" أسفرت أيضا عن تدمير مخابئ لبقايا التنظيم وتفكيك وتفجير أكثر من ثلاثين عبوة ناسفة ومواد متفجرة.

و أضاف العزاوي أن العمليات العسكرية شملت مناطق سلسلة جبال حمرين وحوض بحيرته، وكذلك المناطق المحاذية لمحافظتي كركوك وصلاح الدين، حيث تم ربط تلك المحاور بنقاط عسكرية مرابطة، و قطع الامدادات عن وصولها الى مناطق تخفي داعش في شمال ديالى وجنوبها عبر طريق حمرين وحوض الندا.

و تابع العزاوي بالقول "إنه تم تأمين مناطق شمال قضاء المقدادية 40 كلم عن بعقوبة مركز محافظة ديالى، حيث تم تفتيش و تأمين قرى سنسل والعالي وحنبس واطرف ناحية السعدية".

و أكد الفريق العزاوي "أن العمليات العسكرية مستمرة على ضوء المعلومات الاستخباراتية التي تردنا من مركز قيادة العمليات المشتركة وعلى ضوء تلك المعلومات يتم تحريك قطعاتنا من الجيش والشرطة".

المزيد من الأخبار

ثمانية من داعش يعترفون بإرتكاب مجزرة الخسفة جنوبي الموصل

إيران انسحبت لمسافة 85 كم في جنوبي سوريا