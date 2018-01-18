العلاج بالموسيقى نهجا سلكه كورال مصر لذوي القدرات الخاصة

أخبار الآن | مصر - القاهرة - (رمضان المطعني)

العلاج بالموسيقى والغناء نهجا سلكه مؤسس فريق كورال مصر للعديد من ذوي القدرات الخاصة وحقق نتائج كبيرة انعكست على شخصياتهم وتفاعلهم مع المجتمع.

لا يفارقهم ولاتفارق نظراتهم حركات يديه ثلاث سنوات من العمل على فريق كورال مصر كان عادل مدبولي حقق من خلالها المعادلة الصعبة بفريق من ذوي القدرات الخاصة، فتجد متلازمة داون والتأخر الدراسي وفرط الحركة جمعهم عادل على لحن واحد وأغاني حماسية والجمهور من الأمهات يتابع ويردد.

عادل مدبولي - مؤسس فريق كورال مصر يقول: "عندما أحفظهم أغاني حماسية تجعل كل الاضطرابات لدى أي حالة تتفاعل بمعنى الجهاز العصبي المركزي يستقبل ذبذبات فيعطي طاقة ودفعة تفرز هرمونات يجعل ذلك الولد أو البنت متزن حتى في تصرفاته.

لم يكتفي بأنه خريج تربية موسيقية لكنه حصل على دبلوم تخاطب ليتقن عمله التطوعي، فكل حالة تحتاج إلى أغنيات محددة لمعالجة النطق وفرط الحركة.

يضيف عادل مدبولي: "كل هذا بدأت أعالجه بالموسيقى وأحيانا أجلس معهم واكتب لهم بعض الأشياء بالورق وأدربه على نطق حرف معين ناقص لديه وأيضا من خلال الاختبارات".

هدى أحمد - مشرفة بالفريق ووالدة محمد مصطفى: "ولدي يعاني من متلازمة داون وتأخر ذهني أصبح الآن مختلف يحب الفن والغناء خصوصا".

صفاء إحدى أعضاء الفريق تعاني من التأخر الدراسي لكنها تتقن غناء التراث المصري دعتني للغناء معها فأجبت الدعوة.

صفاء أحمد - عضو فريق كورال مصر تعاني من تأخر ذهني تقول: "اتمنى أن أصبح فنانة شاملة ويصبح لدي كاريزما وموهبة وطاقة وأيضا حيوية في النفسية".

لم أفوت الفرصة أيضا بالجلوس بجانب أحمد عازف الفريق ليعلمني على آلة الأورج التي يتقنها وعليها يعزف معظم أغنيات الفريق.

أحمد السيد - عازف على آلة الأورج: "أول شيء عزفت أغنية لفريد الأطرش وعبدالوهاب وأم كلثوم وعزفت على الأورج وحصلت على المركز الأول".

أصبح عادل على مدار الثلاث سنوات ايقونة لكل أعضاء الفريق كونه علامة فارقة شكلت نمطا جديدا في حياتهم.

يوسف محمد - عضو فريق كورال مصر يعاني فرط في الحركة: "كل يوم آتي إلى هنا واتمرن واشكر استاذ عادل هو الذي علمني".

هشام عماد - عضو فريق كورال مصر كفيف ومتأخر ذهنيا: "نفسي أصبح مغني كالفنان هاني شاكر".

حصد فريق كوارال مصر على العديد من الجوائز العينية والتقديرة خلال مشاركتهم في العديد من المسابقات.

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