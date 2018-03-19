لكل هذه الأسباب الفلسطينيون بحاجة لنظام سياسي جديد

أخبار الآن | غزة - فلسطين - (خاص)

تَفلّت سياسي ، إنفلات أمني وشبه انهيار اقتصادي.. واقع يردّده و يشكو منه الفلسطينيون في كل يوم.

صحيح أن لذلك عوامل خارجة عن إرادة الفلسطنيين، لكن هناك لائحة من العوامل الداخلية على مايبدو يراها الفلسطينيون مؤثرة .

كما أن الإستثمار في الحروب بدلا من السياسة وصرف الأموال على أمور بعيدة من الإنماء تلعب دورا رئيسيا في حياة الفسطينيين.

في جولة في الشارع الفلسطيني سألنا عددا من الفلسطينيين عن أهمية سيادة القانون في تحسين المستوى المعيشي والإقتصادي





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