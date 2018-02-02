إحباط أكبر عملية ادخال حبوب الترامادول إلى ليبيا

أخبار الآن | مصراتة - ليبيا (محمد عقوب)

استطاعت الجمارك الليبية إيقاف أكبر عملية تهريب مخدرات، تقدر كميتها قرابة 8 ملايين علبة من نوع ترامادول وأنواع أخرى من الادوية الغير مصرحة لها بالدخول الى ليبيا.

عبر آلاف الأميال جاءت هذه المواد المحظورة من الدخول إلى ليبيا حيث وصلت عبر ميناء مصراتة البحري بطرق غير قانونيّة ... هذه إحدى الحاويات بسعة 40 قدم محمّلة بأدوية منتهية الصلاحية وأدوية أخرى من نوع ترامادول تم وضعها داخل مواد كهربائيّة.

"يوسف ابريكة" رئيس قسم مكافحة التهريب والمخدرات بـ جمارك مصراتة، يقول إن عملية الضبط للحاوية تمت بعد ملاحظة وجود مخالفات في الإجراءات الإدارية لدخول المواد التي كانت بالحاوية وتبين لنا بعد التدقيق في الإجراءات أنها تخالف الموجود بالمانيفستو الموجود.

قسم التفتيش الآلي بجمالك مصواتة بالتعاون مع قسم مكافحة التهريب والمخدرات قام بعمليّة الضبط التي شملت هذه الحاوية أيضا بسعة 20 قدماً دخلت ميناء مصراتة، حاويتين تحملان أنواعا من الحبوب المخدرة، من بينها كمية من عقار الترامادول أيضاً وهذه ليست الأولى من حيث دخول مواد محظورة وغير مُرخص لها بالدخول عبر منافذ ليبيا.

"فوزي جراد" رئيس وحدة التفتيش الآلي بجمارك مصراتة يقول بأن هذه لا تعتبر الاولى من حيث عمليات القبض التي نقوم بها على دخول مواد محظورة وهذه العمليات تتكرر ونحن نقوم بالإجراءات المطلوبة حيال المخالفين الا ان هناك العديد من العراقيل تواجهنا ولكن عناصر الأمن دائماً تتواجد في الموعد.

ثمانية ملايين علبة من عقار الترامادول وغيرها أعدادٌ أخرى قد تمّت مصادرتها في السابق، حيث تتكرّر عمليات دخول هذه المواد بطرق غير قانونيّة لتنتهي قصة ضبطها من قبل الأجهزة الرسمية ويتمّ منعها من التداول وسط الأسواق والمحلات.

اقرأ أيضا:

التسلسل الزمني للحرب على الإرهاب في بنغازي





