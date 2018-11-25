صلاحيات أوسع للبنك المركزي العراقي لقطع تمويل داعش

أخبار الآن | بغداد - العراق (حصري - وسام يوسف)

أكد المتحدث الرسمي باسم البنك المركزي العراقي أيسر جبار لأخبار الآن منح صلاحيات واسعة لدائرة غسيل الأموال وملاحقة تمويل داعش والمنظمات الإرهابية ويعمل بشكل مباشر مع أجهزة الدولة.

و أوضح أيسر أن البنك المركزي العراقي تمكن بالتعاون مع أجهزة الدولة الأخرى من قطع تمويل داعش, مضيفا أن البنك ينشر أسماء الشركات المحظورة والأشخاص الممولين للتنظيمات الإرهابية كلما انتهت التحقيقات بذلك.

و كانت أخبار الآن حصلت على معلومات أمنية من بغداد وكردستان العراق كشفت ما تـُسمى بشبكة الراوي للتحويل المالي التي اتخذت من كربلاء مقرا لها التي عملت على تحويل أموال وتاجرت بأموال داعش في العراق و أوروبا و آسيا و أفريقيا, وكان يرأسها المدعو "فواز محمد جبير الراوي" الذي قـُتل بعملية للتحالف الدولي عام 2017 الماضي, أما مساعداه فكانا:

- بشار مهدي صالح العاني, و هو أيضا المدير المفوض لشركة سلسلة الذهب المصنفة ارهابية من قبل وزارة الخزان الأمريكية والمحظورة من قبل البنك المركزي العراقي وعضو بشبكة الراوي للتحويلات المالية.

- مازن محمد محمود, وهو أيضا مساعد المدير المفوض لشركة سلسلة الذهب إضافة الى عضويته بشبكة الراوي للتحويلات المالية.

- أما الأعضاء الآخرون لشبكة الراوي للتحويلات المالية وهم:

محمد عبدالقادر مطني, وشقيقه أحمد عبدالقادر مطني, وعمر عبدالحليم مطني وشقيقاه محمد عبدالحليم مطني وسيف عبدالحليم مطني, الى جانب محمد عناد عز الدين, فراس عبدالرحمن جاسم, علي عبدالكريم عبدالجليل وهذا الأخير هو عضو أيضا بشركة سلسلة الذهب المحظورة.





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