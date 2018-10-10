إيران تقطع مياه الأنهر عن جنوب العراق

أخبار الآن | البصرة - العراق (حصري)

أكد الخبير الجيولوجي في جامعة البصرة نمير الخياط أن السبب الرئيسي لتلوث المياه في المحافظة وانخفاض مناسيب الأهوار فيها هو قطع إيران مياه الأنهر التي تنبع من جبال زاكروس داخل الأراضي الإيرانية ومنها نهر الكارون.

و أوضح الخياط لأخبار الآن أن الإيرانيين قاموا بتحويل مجرى الأنهر الى داخل أراضيهم, وبدل ذلك ربطوا مبازل المياه المالحة بمجرى شط العرب ما تسبب بانخفاض حاد في المياه العذبة للشط.



وأعلن مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة ارتفاع عدد حالات التسمم جراء تلوث المياه في المحافظة إلى أكثر من 100 ألف حالة.

وطالبت المفوضية في بيان لها الحكومة المركزية والمحلية بضرورة الإسراع والجدية في الكشف عن المشروعات العاجلة والمستقبلية أمام أهالي البصرة إزاء إنهاء ملوحة المياه، مشيرة إلى أن الوعود الحكومية لا تتناسب مطلقا مع حجم هذه الأزمة الإنسانية.

يذكر أن محافظة البصرة تشهد ارتفاعا بنسبة الملوحة في المياه والتي أدت إلى حدوث حالات تسمم كثيرة الأمر الذى دفع أبناءها للخروج في تظاهرات حاشدة، حيث أدت هذه التظاهرات إلى سقوط قتلى وجرحى إضافة إلى حرق عدد كبير من المباني والمنشآت الحكومية فضلا عن مبنى القنصلية الإيرانية.

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