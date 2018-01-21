وزيرة البلديات العراقية تطالب بدعم دولي لإعمار المدن المحررة

أخبار الآن | الموصل - العراق خاص (وسام يوسف)

دعت وزير البلديات والأشغال العامة العراقية "آن نافع" المجتمع الدولي الى المساهمة بشكل كبير في إعادة إعمار و تأهيل المدن المحررة من إحتلال تنظيم داعش الإرهابي بسبب عدم كفاية وارد الدولة العراقية لإعمار هذه المدن.

وزيرة البلديات العراقية ذكرت في تصريح خاص لأخبار الآن أن حجم الضرر كبير جداً في البنية التحتية للمدن التي تضررت جراء إحتلال داعش ومن العمليات العسكرية التي جرت لتحريرها.

و قالت وزيرة البلديات العراقية أنه ليست هناك أرقام محددة عن الأموال اللازمة لإعادة تأهيل و إعمار المدن المحررة من تنظيم داعش , مشيرة الى أن ما حدث في العراق بسبب تنظيم داعش الإرهابي كان كارثه وأن موارد الحكومة العراقية ليست كافية لإعادة الإعمار.

و أضافت "آن نافع" أنه لا بد أن يكون هناك دعمٌ دولي للعراق لغرض إعمار المدن المحررة من تنظيم داعش الإرهابي لاسيما و أن الموازنة العراقية لعام 2018 لم تخصص أموالاً لبناء و إعمار هذه المدن بسبب عدم كفايتها و إقتصارها على إدارة شؤون الدولة الى جانب أموال الموازنة التشغيلية الخاصة بالمؤسسات الحكومية و رواتب الموظفين.

و كان النواب الممثلون للمحافظات التي كانت مدنها محتلة من قبل داعش قد إترضوا على عدم تخصيص الحكومة العراقية أموالاً لإعمار هذه المدن و تأهيل الخدمات فيها.

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