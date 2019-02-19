#شباب - الجزء الثامن من يلا مشوار

وثائقيات 19-2-2019

رحلة جديدة سننطلق إليها في حلقة جديدة من "يلا مشوار" البرنامج السياحي الخاص من ماليزيا، وهذه المرة سنذهب مع مجموعة من الشباب العرب المقيمين هناك إلى جزيرة "لنكاوي" التي تقع في الجزء الشمالي الغربي مُقابلة لتايلاند، وتتمتع بطيعية رائعة تجعل منها مقصداً للعديد من الزُوار.





لا تقتصر السياحة فيها على الزوار من خارج ماليزيا، بل هي مكان مُهم للسياحة الداخلية أيضاً، وتمتاز بوجود العديد من الطُرق التي ترتبط ببعضها البعض ليصل الزائر لأي مكان في الجزيرة بكُل سهولة، فهنالك الجسور والمركبات المائية التي تنقل السياح من ضفة إلى أخرى كما تتميز بوجود عشرات الينابيع والشلالات فيها.



كما تتميز أيضاً بوجود الجسر "التلفريك" الذي ينقل الزوار إلى ثاني أعلى قمة جبلية في الجزيرة وهو جبل مات تشينتشانغ.



كما يُمكن للزوار القيام بجولات عبر القوارب للتنقل بين غابات المنجروف، وكذلك مشاهدة الكهوف الموجودة هناك.



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