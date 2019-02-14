شرق الفرات .. المصير المجهول | وثائقيات الآن

وثائقيات 14-2-2019

هنا الجيب الاخير لداعش، هنا يستميت داعش في القتال عله يستطيع التمسك بحلم اقامة خلافته المزعومة.

انها المهمة الاهم تلك التي تقودها قوات سوريا الديمقراطية في شرق الفرات حيث لا توال تدور معارك عنيفة مع بقايا أفراد داعش.

الدمار هائل، لا حياة هنا مجرد انقاض شاهدة على اجرام داعش وارهاب لم تشهده هجين و المناطق المحيطة من قبل.

إصرار وتصميم على دحر آخر فرد من داعش و هزيمة الإرهاب الذي عاث فسادا في احياء المناطق الآمنة، داعش الذي لوّع الاهالي و مارس بحقهم اجراما حقيقيا.

عين على دحر داعش و عين أخرى على القرار الأمركي بالإنسحاب من المنطقة. هل ينفذ؟ كيف ستكون تداعياته ليس فقط على العملية الميدانية و انما ايضا على مسار الحفاظ على المناطق المحررة التي يطالب اهلها اليوم بايلائها عيانة خاصة لعملية اعادة الإعمار و اعادة الحياة لشرايين القرى المتقطعة بفعل الإجرام بعيدا من فكر الظلام.

وثائقي "شرق الفرات المصير المجهول" يدخلكم الى المدن التي تحررت ويعاين جانبا من المعارك الحاصلة بين أفراد داعش الإرهابي و قوات سوريا الديمقراطية المصممون على القتال حتى النفس الاخير معتبرين انها معركة حياة او موت بوجه داعش الإرهابي.