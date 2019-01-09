وثائقي #شباب - االجزء الـ8 من #نجمات

وثائقي #شباب - الجزء الـ8 من #نجمات

في الحلقة الجديدة من السلسلة الوثائقية "نجمات" سنتعرف على بطلة "الكروسفيت" قوت أباظة التي ستخبرنا كيف قادتها الصدفة عن طريق شقيقتها أختها التي اخبرتها عن إحدى صفحات على موقع الفايسبوك تهتم بنوع من الرياضاة الجديدة خاصة في الأردن.



هذه الصفحة كانت الدافع لها للذهاب إلى إحدى الأندية والتعرف على تلك اللعبة الجديدة حيث تفاجأت بوجود رجال فقط داخل القاعة لكون أن هذه اللعبة تتطلب مجهود كبير لكنها أثبتت مع الوقت جدراتها بها وأصبحت بطلة فيها

وفي الحلقة أيضاً سنكتشف سوياً عن البطولات التي أحرزتها قوت وكيف ساهمت بإقبال الفتيات على لعبة الكروسفيت وسنكتشف معها تقنيات هذه اللعبة وشروطها والفائدة التي تعطيها للجسم.

