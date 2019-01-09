#شباب - الحلقة التاسعة من برنامج "نجمات"

#ِشباب الحلقة التاسعة من برنامج "نجمات"

في الحلقة التاسعة من السلسلة الوثائقية "نجمات" الذي يعرضه تلفزيون "الآن" سنتعرف على بطلة الكيك بوكسينغ الأردنية ليندا خرفان التي تروي كيف قامت والدتها بتسجيلها داخل نادي تمتلكه سيدة وهي من أوائل النساء اللواتي إقتحمن مجال الرياضة القتالية في الأردن وسط مجتمع محافظ جداً ويرفض إنخراط الفتيات في مهن ومهارات حكراً على الرجال.

وتروي ليندا كيف إرتبطت بعالم الفنون القتالية وأصبحت شغوفة بهذه الرياضة بيد أنها تخصص ساعتين يومياً للتدريب.

وفي الحلقة تتحدث مدربة ليندا، لينا هاكوز، كيف أتت عليها وهي طفلة في بداية دخولها سن المراهقة وكيف أصبحت لاحقاً تلميذة مثابرة لديها.

كما تتحدث عن المصاعب التي كانت تواجه الفتيات الأردنيات سابقا لدخول معترك الألعاب الرياضية عامة والفنون القتالية خاصة.

كما تستعرض ليندا خرفان في الحلقة أهم النصائح والتوجيهات للفتيات اللواتي يرغبن دخول مجال الرياضة وتحديدا الكيك بوكسينغ.