#شباب - الجزء الثاني من يلا مشوار

الجزء الثاني من الوثائقي يلا مشوار



في الجزء الثاني من "يلا مشوار" وأيضاً من ماليزيا نتعرف على الشابتين أم هاني من جزر القمر ودانية من مصر.

في الجزء الأول من الوثائقي السياحي إكتشفنا مع الشابة الليبية سمرقند علي مناطق سياحية جبلية في ماليزيا كما زرنا مسجد الوطني اكبر مسجد في البلاد، وتجولنا في عدد من المناطق معها وزرنا الأسواق.

في هذا الجزء سنتعرف حصراً على أهم وأشهر المأكولات الشعبية في ماليزيا ، منها الكايبر وهي أكلة مؤلفة من الرز والكثير من البهارات المختلفة مع بعض الفاكهة الإستوائية.

كذلك سنتعرف على المزيد من الأطباق والحلويات والعصائر، وسنتعلم معهما وصفات طبخ جديدة من داخل منزل إحدى العائلات الماليزية، تابعوا الحلقة وحلقات أخرى كل يوم أربعاء على تلفزيون الأن عند الساعة 2.30 يتوقيت السعودية.