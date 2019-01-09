#شباب - الجزء الأول من يلا مشوار

الجزء الأول من الوثائقي #يلا مشوار

يبدأ تلفزيون الآن كل يوم أربعاء بعرض سلسلة وثائقية سياحية جديدة تحت عنوان "يلا مشوار".

وتدور فكرة الوثائقي الجديد حول قيام مجموعة من الشباب من كل دولة بزيارة دول جديدة ونرافقهم في جولاتهم السياحية حيث يطلعونا على أهم المناطق المهمة فيها وعن عاداتها وتقاليدها.

وفي الجزء الأول من "يلا مشوار" سنذهب مع الطالبة الليبية سمرقند علي برحلة إلى ماليزيا حيث نجول معها في بعض شوارعها المهمة ونتعرف على اهم معالمها السياحية أبرزها المسجد الوطني والمتحف الماليزي.

كما ستأخذنا إلى إحدى المطاعم الشعبية كي متعرف على المأكولات الشعبية التقليدية في هذا البلد السياحي بإمتياز.

تابعوا معنا الجزء الأول كل أربعاء عند الساعة 2.30 يتوقيت السعودية ولمشاهدة الحلقة يمكن متابعة موقع قناة أخبار الآن.