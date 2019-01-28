وثائقي #شباب - الجزء الـ 17من برنامج "غيمرز"

وثائقيات 28-1-2018

في حلقة جديدة خاصة من مصر سنتلقي مع رامي وندى من محترفي "الغيمرز".. رامي وبعد أن خاض الكثير من المسابقات والمنافسات المحلية قرر خوض غمار المسابقات العربية وقد فاز عدة مرات بعدة جوائز سنكتشفها ما هي وعددها وكيف قرر المشاركة والهدف ورسالته إلى كل مبتدئ ومغامر محترف..

وفي الحلقة ستروي لنا منى عن كيفية تشجيع نفسها وقرارها دخول هذا العالم الموصوف بأنه مجتمع للذكور ..لكن منى واخريات كسرن هذه القاعدة وبدأن يتهافتن على تلك الألعاب لتمضية الوقت ..ولاحقاً تعلقن الألعاب وأضحيّن مثابرات ومتحديات أترابهم من الذكور.

شاهدوا حلقات غيمرز كل نهار إثنين على تلفزيون الآن في الأوقات التالية : 2.30 توقيت السعودية و 3.30 توقيت دبي ..