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#شباب - الجزء الـ1 من شباب بالهيل 

وثائقيات 16-1-2019

سلسلة  وثائقية شبابية جديدة خاصة بالمملكة العربية السعودية  تسلط الضوء على عادات وتقاليد و أعلام وشخصيات فنية ورياضية وثقافية من المملكة ومن فئة الشباب.. هذه السلسلة تنطلق في جزئها الأول عبر تلفزيون الآن.. وستعرض عليكم كل نهار أربعاء .. 

في الجزء الأول من "شباب بالهيل" سوف نتعرف على فرقة "ريمنيس" السعودية وهي فرقة موسيقية تعزف نوع الهارد روك وتضم 5 أعضاء كل واحد منهم يمتهن العزف على آلة محددة.

فاروق ذلك الشاب الذي قدم من ولايات المتحدة ليؤسس فرقته في الرياض وضم فيها شباب آخرين تعرف عليهم عن طريق الصدفة .. كيف ؟ شاهدوا الحلقة .. 

  
 

 

#عيش الآن #وثائقيات #شباب #شباب بالهيل

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