وثائقي #شباب - الجزء الـ 16 من برنامج "غيمرز"

وثائقي #شباب - الجزء الـ 16 | 21-1-2019

في الجزء الـ16 من "غيمرز" الحلقة خاصة من تونس حيث سنلتقي مع مروان ووهيب ومحمد من أبطال تونس في الألعاب الإلكترونية .. كل واحد منهم سيخبرنا كيف إنخرط في عالم الغيمرز ..كيف كانت البدايات ..

محمد سيروي لنا عن دور خالته بدخوله هذا العالم .. حين أهدته لعبة "نيتندو" التي هي من أولى الألعاب الإلكترونية التي برزت في التسعينات من القرن الماضي.

أما مروان يخبرنا عن أهم الألعاب من الناحية التقنية ويشرح لنا الفرق بين كل لعبة وما هي الأهم والأقل أهمية .. لماذا؟ الجواب في هذا الجزء..

وفي ختام الحلقة سنذهب بزيارة مع وهيب الذي سيطلعنا عن أبرز وأهم الإعدادات التي قام بها محترفي الغيمرز في تونس ..في رحلة إستكشافية داخل مقهى شبابي متخص بهذه الألعاب سنكتشف ما هي أبرز هذه الإعدادات وأحدث التقنيات..

شاهدوا الحلقة كل يوم ثلاثاء عند الثانية والنصف بتوقيت السعودية مع إعادة للحلقات ..ولمن فاتته المتابعة يمكن مشاهدة الحلقة على موقعي الآن وأخبار الآن..