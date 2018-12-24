وثائقي #شباب - الجزء الـ 10

وثائقي #شباب - الجزء الـ 10 | 24-12-2018

يختلف السوري أنس سلطان والمقيم في الإمارات العربية المتحدة عن سائر الغيمرز الذين ظهروا ضمن حلقات سابقة من السلسلة الوثائقية "غيمرز" الذي يعرضه تلفزيون الآن.

فسلطان الشاب البالغ من العمر 30 سنة عاد إلى عالم الغيمرز التنافسي بعد سنوات طويلة من الإنقطاع بسبب الزواج والتفرغ لبناء مستقبله المهني والزوجي لا سيما بعد إنجابه لأولاده.

لكن الصدفة البحتة أعادته لهذا العالم فعاد الشغف والحنين إليه مجدداً، إذ أن قراره بشراء سيارة عبر إعلان قرأه في إحدى الصحف أعاده لهذه اللعبة..كيف؟ شاهدوا الحلقة الجديدة وتابعوا كافة التفاصيل...

وفي الحلقة أيضاً سنتعرف على محمد من مصر والمولود في أبو ظبي، وسيخبرنا محمد معاصرته لكافة الألعاب الإلكترونية حين بدأ وكان لا يزال طفلاً مع لعبة "السيغا ميغا" إلى" الاتاري" حتى عهد "الإكسبوكس" ..

ونتعرف مع محمد خلال الحلقة على أبرز الألعاب التي ينصح بها ويحبها شخصياً وما الألعاب التي يكرها لأسباب معين وينصح الشباب عدم الإدمان عليها فما هي هذه الألعاب...