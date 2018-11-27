وثائقي #شباب - الحلقة الثالثة من برنامج "نجمات"

وثائقي #شباب - الحلقة الثالثة من برنامج "نجمات" 27-11-2018

في الجزء الثالث والأخير من السلسلة الوثائقية "نجمات" الذي تعرضه قناة "الآن" سنتعرف على الأردنية منى البيطار (36 سنة) وهي أول مدربة أردنية تقوم بتدريب الرجال والنساء على حد سواء.

كما أنها من السيدات الأوائل في الأردن اللواتي تجرأن وإفتتحن نادياً رياضياً في العاصمة عمان، وبشرط أن هذا النادي يستقبل الرجال والنساء معاً حيث تقوم منى بتدريبهم.

وتروي في الحلقة عن حقبة كانت مفصلية في حياتها وهي سقوطها في إحدى المباريات وكسر بعض فقرات من ظهرها ما أدى لمنعها عن ممارسة هوايتها وعملها لمدة سنة ما نتج إصاباتها بالبدانة والتعب حتى قررت تحدي واقعها ورفضه.

وبعد سنة عادت إلى الرياضة والتدريب ولكن بحذر وروية، خاصة أن منى هي خريجة إحدى الجامعات الأميركية حيث ولدت ومتخصصة في مجال علم التربية البدنية وإختارت هوايتها لتكون مهنتها.