وثائقي #شباب - الحلقة الثانية من برنامج "نجمات"

وثائقي #شباب - الحلقة الثانية من برنامج "نجمات" 20-11-2018



في الحلقة الجديدة من السلسلة الوثائقية "نجمات" سنتعرف على الشابة الأردنية كارين عثمان المتمرّسة بلعبة "ثرياثلون" وهي لعبة تشمل على 3 ألعاب في لعبة واحدة وهم السباحة والجري السريع وركوب الدراجة.

وتعتبر هذه اللعبة خاصة في المجتمع العربي حكراً على الرجال لما تتطلبه من طاقات وجهود كثيفة. ولكن مؤخراً بدأ المجتمع الأردني الذي تنتمي إليه كارين يتقبل إنخراط الفتيات بهذه اللعبة.

وتروي الشابة المراهقة التي لا يتجاوز عمرها الـ16 سنة كيف بدأت الإنسجام بهذه اللعبة حيث كانت ترافق شقيقها إلى النادي في مدينة عمان ومع الوقت حاولت التعلّم منه إلى أن لفتت نظر مدّربه الخاص وقرر تطوير مهارتها.

وفي أقل من سنتين أصبحت كارين متمرسة جداً بهذه اللعبة فهي تخصص نحو ساعتين إلى ثلاث ساعات يومياً للتمارين.

كما أنها تهتم جداً بنظامها الغذائي ولا تلجأ إلى المأكولات المضرة كما تفعل بنات جيلها، وتولي أهمية كبيرة لنوعية الأكل الذي تتناوله.

ويتحدث في الحلقة مدربها الذي يروي كيف لفتت نظره حين كان يدرب شقيقها وكيف أنها من بين القليلات جدا في الأردن ممن دخلن هذا الغمار خاصة أن هذه الرياضة ليست عادية بل هي 3 رياضات مجموعة بواحدة وتتطلب جهوداً كبيرة.