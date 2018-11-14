وثائقي #شباب - الحلقة الأولى من برنامج "نجمات"

وثائقي #شباب - الحلقة الأولى من برنامج "نجمات" 13-11-2018

تعرض قناة "الآن" سلسلة وثائقية جديدة تحت عنوان "نجمات" حيث تدور حلقاتها عن فتيات وسيدات برعن في مجالات متعددة من الرياضة والفنون وغيرها.

وفي أول حلقة سنتعرف على الشابة الأردنية من أصل يمني ريم الشمري التي لا تتجاوز الـ24 سنة وحازت على عدة بطولات في لعبة الملاكمة.

وتروي ريم كيف كانت تكره هذه اللعبة وهي صغيرة وأنّ والديها أرغموها على الدخول إليها ومع الأيام أصبحت هذه الرياضة جزءاً أساسياً من حياتها.

إفتتحت الشابة، التي تنوي المشاركة في بطولات أسيوية بالفترة المقبلة، نادياً خاصاً بها في العاصمة الأردنية تستقبل فيه العديد من الفتيات الصغيرات والشابات تقوم بتدريبهن منهن مجاناً لعدم قدرتهن على الدفع.

تشدد ريم على ضرورة تشجيع الفتيات للإنخراط في مجال الفنون القتالية كي تستطعن حماية أنفسهن من أي خطر تتعرضن له، مستغربة النظرات الناقدة من المجتمع للفتاة التي تمارس تلك الرياضات. وكيف أن بعض المتدربات معها يأتين إلى النادي بخجل تجنباً لأي إنتقاد.

كما تسرد للمهتمين كيفية الحفاظ على غذاء متوازن وصحي خاصة قبل خوض أي بطولات دولية.