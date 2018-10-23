"غيمرز" الحلقة الـ 8

وثائقي 23-10-2018



في الحلقة الجديدة من السلسلة الوثائقية "غيمرز" سنتعرّف على نصيحة جديدة ومهمة كثيراً تتعلّق بكيفية حماية حساباتنا على موقع "فايسبوك" من أي خرق أو محاولة سرقة وإبتزاز (عن طريق الهاكرز).

بحسب الخبير التقني الأردني مالك مجدي هنالك أربع خطوات مهمة يجب إتباعها للحفاظ على حسابنا سالماً غانماً من أي إعتداء، وأبرزها عدم وضع تاريخ ميلادنا أو بالأحرى إخفائه عن عيون الآخرين، والنقطة الثانية إخفاء البريد الإلكتروني أيضاً.

ولمعرفة المزيد من النصائح متابعة الحلقة الجديدة من "غيمرز" والتي يظهر فيها المحترف سفيان جابر من عمان (16 سنة) ليخبرنا كيف أن شغفه بالألعاب الإلكترونية، خاصة لعبة "الفورت نايت" دفعته لتحويل غرفة نومه إلى ما يشبه صالة ألعاب مزوّدة بكافة الوسائل التقنية الحديثة الخاصة بهذه الألعاب.

كذلك إحتواء غرفته على كافة الماكينات التي لعب عليها منذ طفولته حتى اليوم، لتتحوّل الغرفة إلى شبه متحف لآلات الألعاب الإلكترونية.

بالمقابل يؤكد خالد أبو زر من الأردن أيضاً أنه بدأ اللعب في سن الـ10 سنوات حين كان يلعب على الحاسوب العادي قبل أن ينتقل تدريجياً إلى الماكينات الأخرى.

وبخلاف معظم أبناء جيله فهو لا يحبذ كثيراً لعبة "الفورت نايت" مفضلاً عليها "باتر فيلد" ويعتبرها أنها أقرب إلى الواقع وتصاميمها أوضح كما يجذبه إحتوائها لروح العربية مثل شخصية "لورانس العرب" .

لا يمضي أبو رز الكثير من الوقت حالياً على اللعب كي لا تتشابك مع دراسته، ويخصص ساعتين فقط يومياً لممارسة هوايته المفضلة ويتممنى السفر إلى الخارج للتخصص بمجال تطوير الألعاب الإلكترونية.

