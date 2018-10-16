"غيمرز" الحلقة الـ 7

وثائقي 16-10-2018



بخلاف بقية الغيمرز المحترفين لا تمضي "جيسي" الكثير من وقتها بلعب "الليغو فلاغنس" لعبتها الإلكترونية المفضلّة.

كذلك لم تبدأ كما غيرها بسن صغيرة، إذ بالصدفة البحتة دخلت الشابة المصرية البالغة من عمرها 25 سنة عن طريق صديق كان مدمن ألعاب الكرتونية وذات يوم ذهبت معه وجذبها هذا العالم ومن يومها قررت اللعب حتى وصلت مرحلة الإحتراف. وفق ما تقول في سياق حلقة جديدة من السلسلة الوثائقية "غيمرز" الذي تعرضه قناة "الآن".

في الأيام السابقة كانت تمضي ساعات كثيرة في اللعب، ووصل الحد بها أن تمضي يوماً وليلة كاملتين وهي تتحدى زملاء لها بلعبة pubg .

هذه اللعبة تحديداً سببت لها إحراجاً حين كانت في إحدى المرّات تلعب داخل محل متخصص في القاهرة، ويبدو أن أحدهم أطلق النار عليها وتعرضت للقتل وكان معها شريكها باللعب الذي وقع أيضاً في مكمن العدو.

وبينما كانت تحاول إنقاذ نفسها طلب منها صديقها المساعدة حاولت مساعدته لكنها تعرضت لطلقة أخرى فبدأت بالضراخ وهي داخل المحل من شدة حماستها ما لفت أنظار الموجودين إليها وهم يضحكون ما وضعها في موقف محرج.

بداية إحترافها هذه الألعاب كانت والدتها تقلق عليها جداً وتحاول ثنيها عن الفكرة، لكنها إستطاعت إقناعها وإدخال أخوتها في هذا المجال حتى باتت الأم تجلس معهم وتحمسهم.

وفي نهاية الحلقة يعطي محترف لعبة "الفيفا" المصري محمد سلمان نصيحته لهواة هذه اللعبة، وهي كيفية تطوير الذات في مهارات الهجوم بالفيفا.