"غيمرز" الحلقة الـ 5

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غيمرز الجزء الخامس 25 سبتمبر 2018 )



واكب الأردني محمد سعادة كافة الألعاب الإلكترونية ومراحل تطورها منذ الثمانينات من القرن الماضي حتى عصرنا هذا.

في حلقة جديدة من السلسلة الوثائقية "غيمرز" يروي سعادة البالغ من العمر 35 سنة كيف بدأ شغفه بالألعاب الإلكترونية مع الحاسوب "صخر" الذي كان رائجاً في فترة الثمانينات.

وكيف تطوّر إلى لعبة "الأتاري" (المنقرضة) ثم مواكبته التطور مع لعبة "البلاي ستايشن" إلى أن وصل إلى الغيمرز أو اللعب أونلاين مع منافسين.

تستفز محمد الألعاب الحديثة المعروفة بالـ"أونلاين" خاصة "الفورت نايت" التي تأخذ مساحة على الذاكرة وتحتاج إلى تحديث بشكل يومي. مفضلاً عليها الألعاب القديمة أو الـ"ستوري" التي تُلعب على الحواسيب.

ومن أكثر الألعاب التي تجذبه منذ سنوات هي "تومب رايدر" ولعبة "أوفر واتش".

وطموحه الكبير يجنح نحو إنشاء قناة ضخمة على موقع "يوتيوب" تضم مئات "اليوتيوبرز" واللاعبين الهواة والمحترفين .

هوسه ببعض الألعاب دفعه إلى شراء عدد كبير من الأكواب وتبع شعارات لهذه الألعاب عليهم، كما انه يفعل الأمر ذاته على القمصان.

وفي هذه الحلقة يقدّم الـ"يوتيوبير" الأشهر في الأردن منتصر الجلامدة والذي يتابعه أكثر من 100 ألف أردني نصائحه للمبتدئين في "اليوتيوب" وكيف يجعلون من مقاطعهم تحقق مشاهدة عالية وما يجب تجنبه وما يجب تسليط الضوء عليه.