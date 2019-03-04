قوات سوريا الديمقراطية تؤكد استمرار عملياتها في الباغوز

أخبار الآن | الباغوز - سوريا ( وكالات )

أصدرت قوات سوريا الديمقراطية بيانا أكت فيه ان الحملة العسكرية ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺁﺧﺮ ﺟﻴﺐ ﻟﺪﺍﻋﺶ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﻏﻮﺯ، ﻭﻟﻜﻦ الحرص ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﻦ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ يحتجزهم ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﻲ ﺩﺍﻋش، فإن القوات ﺗﺘﻘﺪﻡ ﺑﺒﻄﺊ.

وأكد البيان على أن ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﻏﻮﺯ ﺳﺘﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ﻣﺪﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻗﺼﻴﺮﺓ بالرغم من استعمال تنظيم داعش لكافة الوسائل لمواجهة الهجوم عليه في الباغوز.

وتتقدم قوات سوريا الديمقراطية في الجيب الاخير لتنظيم داعش الذي بات محاصرا من جميع الجهات في مساحة ضيقة في الباغوز، حيث ان التنظيم يقوم باستخدام كافة الوسائل للدفاع عن نفسه ويستخدم الاسلحة الثقيلة المتبقية بحوزته بالاضافة الى زرع الالغام بشكل مكثف وتفخيخ الشاحنات وارسالها الى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية حيث تقوم القوات بدورها بصد هجماته واستهدافه برا وجوا.

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