حماس تقمع تظاهرات ضد الأوضاع الإقتصادية بغزة

"حماس" تقمع المتظاهرين في غزة.. والاحتجاجات تستمر بسببب الأوضاع الاقتصادية

أخبار الآن | غزة - فلسطين (وفا)

استنكرت فصائل فلسطینیة السبت قمع "حماس" للمتظاھرین في قطاع غزة، والرافضین لغلاء المعیشة وفرض الضرائب وتدھور الحالة الإنسانیة في القطاع.

ولاحقت "حماس" المئات من المحتجين والمتظاهرين، الذين حاولوا الوصول إلى أماكن دعا لها الحراك الشبابي تحت شعار "بدنا نعيش"، ولا تزال الاحتجاجات مستمرة بسبب الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها سكان القطاع.

وذكر بیان مشترك للفصائل الفلسطینية أنه یجب على حماس وقف سیاسة القمع الذي تمارسه بحق الحراك الشعبي السلمي.

وأضاف البیان أن سیاسة البطش والقمع بحق المتظاھرین السلمیین تعد انتھاكا صارخا لحریة التعبیر والتظاھر التي كفلھا القانون الأساسي، وأن الاستمرار بھذه السیاسة سیضع "حماس" أمام مفترق طرق لا رجعة عنه.

ودان البيان الاعتداء على الصحفیین ومؤسسات حقوق الإنسان مطالبا المؤسسات الحقوقیة والمدنیة كافة بفضح سیاسة القمع التي تمارسھا "حماس" بحق الحراك الشعبي.

بدورھا أعلنت فصائل فلسطینیة أخرى في بیان صحفي بعد اجتماع مشترك دعمھا للشباب الفلسطیني في غزة وتأییدھا للمطالب العادلة للحراك مطالبة بضرورة حمایته وتلبیة مطالبه العادلة.

ویشھد قطاع غزة منذ یومین حراكا شعبیا شبابیا في كل المحافظات للمطالبة بتحسین أوضاعھم الاجتماعیة والإنسانیة من بینھا تخفیض الأسعار وعدم فرض الضرائب.

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