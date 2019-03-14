المغرب يفكك خلية إرهابية مرتبطة بـ"داعش ليبيا"

أخبار الآن | الرباط - المغرب - (وكالات)

أعلنت السلطات المغربية،اليوم الخميس، عن تفكيك خلية إرهابية في عدد من المدن في البلاد، موضحة أن الموقوفين كانوا يخططون لتنفيذ هجمات في المملكة.

كما أوضح بيان لوزارة الداخلية المغربية أن أحد الموقوفين، وهو معتقل سابق في إطار قانون مكافحة الإرهاب، كان على صلة بفرع تنظيم داعش في ليبيا، مؤكداً أن الأبحاث مكنت من كشف انتماء المشتبه فيهم لـهذا التنظيم المتطرف.

وكما أورد بيان الوزارة، أن عناصر الخلية الإرهابية أوقفوا في مدن سيدي بنور والمحمدية والجديدة، غربي البلاد، ومراكش، جنوبا.

وفي ديسمبر الماضي، اعتقلت السلطات المغربية متشددين تورطوا في ذبح سائحتين أوروبيتين بعدما أعلنوا ولاءهم لتنظيم داعش في مقطع فيديو أكدت النيابة العامة صحته.

ومنذ الهجومين الانتحاريين في الدار البيضاء (33 قتيلا) عام 2003 وفي مراكش (17 قتيلا) في 2011، شدد المغرب إجراءاته الأمنية، وعزز تعاونه الدولي في مجال مكافحة الإرهاب.

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