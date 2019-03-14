استسلام مئات الدواعش بالباغوز

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اسستلم مئات من مقاتلي داعش وأسرهم الخميس آذار / مارس، لقوات سوريا الديمقراطية، في بلدة الباغوز التابعة لمحافظة دير الوزر شرق سوريا.



وقال القائد الميداني في قوات سوريا الديمقراطية عدنان عفرين لوكالة "رويترز"، إن مئات المقاتلين استسلموا مع أسرهم لقواته المدعومة من الولايات المتحدة والتي تحاصر آخر جيب لداعش في بلدة الباغوز.

وكانت "قسد" أعلنت، في وقت سابق اليوم، مقتل 15 من مسلحي داعش في المعارك الدائرة في الباغوز، بعدما حاولوا مهاجمة قوات سوريا الديمقراطية.

وذكرت قوات سوريا الديمقراطية أنها تقدمت داخل الجيب بعد اشتباكات وضربات جوية نفذها التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.



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