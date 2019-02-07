دخول أكبر قافلة مساعدات إلى مخيم الركبان السوري

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ذكرت الأمم المتحدة أن أكبر قافلة مساعدات إنسانية منذ بدء الأزمة السورية وصلت إلى مخيم الركبان القريب من الحدود الأردنية.

ضمت القافلة أكثر من 100 شاحنة حملت المواد الغذائية والمساعدات الطبية وذلك بعد 3 أشهر على إدخال أول قافلة مساعدات إنسانية إلى المخيم.

كما سيقوم فريق من الهلال الأحمر بتقديم المساعدة للعائلات التي تعيش في المخيم ضمن ظروف قاسية.

وتحتوي القافلة على 800 ألف و45 سلة غذائية استغرق تحضيرها نحو شهر، إضافة إلى فريق طبي سيقوم بحملة لقاحات للأطفال في المخيم، تشمل أمراض الحصبة وشلل الأطفال والتهاب الكبد والسل.

المتحدثة باسم الأمم المتحدة أكدت أن الظروف في مخيم الركبان تزداد سوءاً، داعية إلى مزيد من التعاون لإدخال المساعدات الإنسانية إلى المخيم، الذي يعاني في الأصل من أزمة إنسانية حادة وسط نقص في المواد الغذائية والأدوية ومستلزمات الحياة الأخرى، بسبب صعوبة وصول المنظمات الإغاثية إليه لاعتبارات أمنية.

يذكر أن المخيم تم إنشاؤه عام 2014 ويضم وفقاً للأمم المتحدة أكثر من 50 ألف لاجئ هربوا من مناطق احتلها تنظيم داعش.

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