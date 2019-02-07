تجدد الاحتجاجات في السودان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تجددت التظاهرات في العاصمة السودانية الخرطوم، تلبية لدعوات أطلقها "تجمع المهنيين" وأحزاب معارضة احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية.



الشرطة السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع في محاولة لفض الاحتجاجات وتفريق المتظاهرين.

وقال ناشطون إن مئات المتظاهرين تجمعوا في أكثر من منطقة بشارع الحرية والسوق العربي وسط الخرطوم، ورددوا هتافات "تطالب بالسلام والعدالة".

وكان تجمع ما يعرف بـ"المهنيين السوداني" قد دعا إلى التظاهر انطلاقا من عدة نقاط في العاصمة، مشددا في بيان له على "سلمية الموكب".

واندلعت التظاهرات في السودان، عقب قرار الحكومة رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف، مما أطلق موجة غضب جراء تراجع الأوضاع المعيشية على مدى سنوات.

من جانبه، قال الرئيس السوداني عمر البشير، إن قانون النظام العام والأوضاع الاقتصادية، أثارت الغضب في صفوف الشباب الذين خرجوا في مظاهرات احتجاجية على الأوضاع المعيشية.

وأشار إلى أن الشباب "طموحاتهم أعلى من الواقع، إضافة إلى قلة الوظائف في القطاعين العام والخاص".

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