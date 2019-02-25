شباب_crew | أزمة الغاز تعود لدمشق.. طلب متزايد وقلة موارد!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( شباب_crew )

عادت أزمة الغاز للظهور في دمشق ، بعد فرض العقوبات الأخيرة على إيران ، إذ خفض النظام كميات الغاز المخصصة لدمشق، في وقت تعاني منه العاصمة ومناطق سيطرة النظام من أزمة خانقة ونقص بالغاز المنزلي.

وصلنا عبر مجموعة شباب_crew التابعة لصفحة أخبار الآن على فيسبوك من أحد المتابعين والذي يسمي نفسه " سحر الكلمات " فيديو حصري يوثق تدافع الناس على موزع الغاز في المنطقة الصناعية بدمشق .

يذكر أن المواطنين يتداولون سبب خفض الكمية، وهو عدم تمكن باخرة الغاز التي وصلت أمس إلى سوريا من تفريغ كامل حمولتها نتيجة بدء تأثير عاصفة جوية أدت لتوقف عمل المرافئ.

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