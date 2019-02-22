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إعلان حالة الطوارئ بالسودان والبشير رئيسا انتقاليا


أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة - (متابعات)

أفادت مصادر سودانية بإعلان حال الطورائ في البلاد وتشكيل حكومة كفاءات والبشير رئيسا انتقاليا.

وأشارت المصادر بأن الرئيس البشير يتخلى عن منصب رئيس المؤتمر الوطني الحاكم.

فيما أوضح مدير جهاز الأمن والمخابرات بأن الرئيس البشير سيوقف إجراءات تعديل الدستور، كما سيتم حل الحكومتين المركزية والولايات

هذا وقد أعلن التلفزيون السوداني بأن البشير سيلقي خطاباً الليلة 

 

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