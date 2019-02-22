إعلان حالة الطوارئ بالسودان والبشير رئيسا انتقاليا

... أبرز العناوين ليوم الجمعة 22/02/2019 أبرز العناوين: قصة أخطر جاسوس لبريطانيا في تنظيم القاعدة إجلاء المحاصرين يحدد ساعة الصفر ضد داعش في شرق سوريا العقاقير منتهية الصلاحية قد تكون فعالة وآمنة

... هذه هي القصة الكاملة لأخطر جاسوس بريطاني داخل القاعدة على شفير الهاوية سار أيمن دين ، كفيلم هوليوودي روى قصته ، متنقلاً بين حياتين متناقضتين ، فهو شخص في تنظيم القاعدة حائز على ثقتها