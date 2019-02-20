الحوثيون يجددون خروقهم في الحديدة

أخبار الآن | الحديدة - اليمن - (وكالات)

واصلت ميليشيات الحوثي خرقها لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غربي اليمن، بعد ساعات من انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، التي ناقشت الوضع في اليمن.

حيث شهدت الحديدة تبادلا لإطلاق النار بين قوات المقاومة المشتركة والمتمردين الحوثيين الذين استهدفوا شارعي صنعاء والخمسين، مما أدى لمقتل أحد أفراد المقاومة وإصابة ثلاثة أخرين.

كما صدت المقاومة اليمنية محاولات تسلل للمتمردين في الجهة الشرقية من مدينة الحديدة، وشهدت مديريات حيس والتحيتا والدريهمي تبادلا للقصف المدفعي.

ويترقب اليمنيون تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق إعادة الانتشار. وأوضح مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث، في جلسة الثلاثاء أن المرحلة الأولى من الاتفاق تتضمن إعادة الانتشار من ميناءي الصليف ورأس عيسى، ومن ثم ميناء الحديدة الاستراتيجي، على أن يعقب ذلك انسحابا من أجزاء أخرى من الحديدة.

وقال مبعوث الأمم المتحدة إنه في حال تم تطبيق هذه المرحلة، فقد يساعد ذلك كثيرا في إيصال المساعدات الإنسانية إلى ملايين اليمنيين، عبر البحر الأحمر.

وأضاف: "آمل أن يتم تطبيق هذه المرحلة من الاتفاق من أجل الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تركز على نزع السلاح"، مشيدا بدور رئيس اللجنة، الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد.

من جهة أخرى، تصاعدت وتيرة المواجهات بين ميليشيات الحوثي وقبائل حجور في مديرية كُشر بمحافظة حجة غربي اليمن.

وأفادت مصادر ميدانية أن معارك دارت خلال الساعات الماضية في جهات عدة في المديرية التي تتعرض لهجوم حوثي من مختلف الاتجاهات منذ أيام.

وصد أبناء القبائل هجوما جديدا للمتمردين على الجهة الشمالية والشرقية، وسيطروا على عربة للحوثيين عقب معارك خلفت قتلى وجرحى.

واستمرت موجة نزوح السكان من القرى جنوبي وشمالي مديرية كشر بعد تزايد قصف الحوثيين للمنازل.

وكثفت مقاتلات التحالف العربي غاراتها على مواقع الحوثيين خلال الساعة القليلة الماضية، مما عن سقوط عدد من القتلى والجرحى وتدمير آليات قتالية للمتمردين.

كما دمرت مقاتلات التحالف تعزيزات عسكرية للميليشيات الإيرانية كانت في طريقها إلى الجبهات، وطال القصف آليات عسكرية في مديرية أفلح الشام بحجة، وفي منطقة الظهار بمديرية قفلة عُذَر بعمران، وتجمعات لمقاتلي الحوثي في جبل الفصعة بمديرية كُحلان الشرف.



اقرا: اليمن: ضبط أسلحة إيرانية بحوزة الحوثيين