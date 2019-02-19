اليمن: ضبط أسلحة إيرانية بحوزة الحوثيين

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربي العقيد تركي المالكي، العثور على أسلحة إيرانية لدى القاعدة وميليشيات الحوثي في اليمن.

وعَرض المالكي خلال مؤتمر صحفي، صوراً لأسلحة ومنشورات طائفية تم العثور عليها مع المتمردين الحوثيين الموالين لإيران، مضيفاً أن الانقلاب الحوثي وما ترتب عليه من غياب الشرعية تسببا في صعود التنظيمات المتطرفة في اليمن، ومؤكداً إلى أن التحالف يكافح الإرهاب إلى جانب الجهود السياسية والإنسانية".

ولفت المالكي إلى استمرار الخروق الحوثية للهدنة في اليمن منذ بدء تنفيذ اتفاق ستوكهولم، حيث ارتكبت الميليشيات الموالية لإيران أكثر من 1400 خرق منذ بدء تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في شهر ديسمبر الماضي.

وفي المقابل، يواصل التحالف التعاون مع الأمم المتحدة والوكالات الدولية لدعم الشعب اليمني، بحسب المالكي الذي قال في الإفادة الأسبوعية إن التحالف منح 13 تصريحاً لسفن متوجهة إلى ميناء الحديدة.

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