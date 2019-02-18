قبائل حجور تصد هجوماً لميليشيا الحوثي

أخبار الآن | حجة – اليمن (وكالات)

تواصلت المعارك بين ميليشيا الحوثي ورجال قبائل حجور في مديرية كُشر بمحافظة حجة.

مصادر ميدانية قالت إن رجال القبائل صدوا هجوماً عنيفاً شنته ميليشيات الحوثي، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين الذين أطبقوا حصاراً على كُشر.

كما صدوا هجمات الحوثيين في موقعي قرايات والطواية، وسط استمرار الحوثيين بالدفع بتعزيزات ضخمة الى المنطقة مع معدات عسكرية كبيرة تشمل الدبابات والمدرعات وراجمات الصواريخ والمدافع الثقيلة والمتمركزة في جبل المشبه وجبال بني شهر.

وواصل المتمردون قصف القرى الواقعة جنوب مديرية كشر منها قرى الشعاثمة وبني رسام من مواقعهم في سوق دوبع

وأسفر قصف الحوثيين عن مقتل امرأة وإصابة اثنين آخرين

كما أصيبت امرأة حامل إصابات بالغة وقتل جنينها في قصف للحوثيين على قري بني سيلان شرقي كُشر.

وقتل الحوثيون مواطناً حاول منعهم من إدخال دبابة إلى حوش منزله في مديرية أفلح الشام جنوب كُشر.

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