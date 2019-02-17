غريفيث في صنعاء من أجل اتفاق السويد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

وصل مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث إلى العاصمة اليمنية صنعاء في زيارة مفاجئة لم يتم الإعلان عنها مسبقاً.

إذ تراجعت مليشيات الحوثي عن موافقتها السابقة بمقترحات رئيس لجنة إعادة الانتشار الجنرال مايكل لوليسغادر، وذلك بعد موافقتها لفتح الممرّات الآمنة ونشر قوات دولية في مدينة الحديدة ، حسبما ذكرت وسائل إعلام

ويفرض الحوثيين حصاراً على مباني مطاحن البحر الأحمر التي تحتوي على مخزونات من الحبوب تكفي لسد احتياجات أكثر من 3 مليون من المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وكان اتفاق السويد الذي أبرم بأشراف الأمم المتحدة في ديسمبر الماضي تضمن ضرورة انسحاب الحوثيين من الموانئ الثلاثة الحديدة والصليف وراس عيسى إلا أن مليشيات الحوثي رفضت تنفيذ الاتفاق.

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