محمد بن راشد يرحب بزيارة البابا فرانسيس للإمارات
أخبارالآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (متابعات)
رحب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بزيارة قداسة البابا فرانسيس، بابا الكنيسية الكاثوليكية.
ورحب الشيخ محمد بن راشد أيضاً خلال رسالة له، بشيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ، مشيراً بمدى أهمية تعاون شيخ الأزهر مع البابا في تعميق وتوثيق روابط الإخوة الإنسانية، والتأكيد على الدور المهم الذي يجب أن يؤديه رجال الدين لنشر رسالة السلام .
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