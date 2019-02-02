محمد بن راشد يرحب بزيارة البابا فرانسيس للإمارات

... تحضيراً لزيارة البابا.. "أخبار الآن" تزور كنيسة مار فرنسيس يصل قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية يوم غد دولة الإمارات العربية المتحدة زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام.

... البابا فرنسيس يزور الإمارات الأحد 3 شباط / فبراير يصل قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية غداً دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام.

... النساء الأكثر نفوذاً ووحشية على مر التاريخ! النساء، تلك المخلوقات التي من المفترض أن تكون أرق ما خُلق على وجه المعمورة، أصبحن لأسباب غير منطقية، أقسى وأبشع الكائنات. يحتفظن بسيرة مُقيتة، بين طيات صُحف التاريخ، هناك أمثلة من أكثر الأمثلة دموية، ووحشية لنساء تجسد فيهن الشيطان تجسيداً.

... بحث لاسترداد آثار العراق المنهوبة شرع فريق دولي من الأثريين في عملية بحث بهدف استرداد ما يمكن استرداده من آلاف القطع الأثرية , التي استولى عليها تنظيم داعش قبل طرده من العراق في عام 2017

... المغامرة العسكرية لفيروس الفاغنر في مساء 7 فبراير 2018 هاجمت القوات المرتزقة التابعة لمجموعة الفاغنر الروسية موقعًا عسكريًا تابعًا للتحالف في دير الزور في سوريا..