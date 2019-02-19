غريفثس: هناك تقدم كبير بشأن اتفاق السويد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفثس، تحقيق تقدماً كبيراً في تطبيق اتفاق السويد بشأن مدينة الحديدة اليمنية.

وأوضح غريفثس خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، أن الولايات المتحدة لمست انخفاضاً كبيراً في وتيرة العمليات العسكرية في الحديدة، لافتاً إلى أن تعاون الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ساهم في الدفع بتفيذ الاتفاقيات بشأن اليمن.

وأشار غريفيثس إلى أنّ ممثلين عن الحكومة اليمنية والحوثيين، اتفقوا على المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في الحديدة، مشدداً على أنّ اتفاق الحديدة سيساهم في دخول المساعدات الإنسانية إلى اليمنيين.

وخلال كلمته أمام مجلس الأمن، تحدث المبعوث الأممي إلى اليمن عن تعهد حوثي بتطبيق بنود اتفاق السويد، في ظل جملة من الانتهاكات التي تسجل يومياً لميليشيات الحوثي في اليمن.

وقال غريفثس، إن الأمم المتحدة تعمل على إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين، ضمن الاتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين، داعياً إلى ضرورة التركيز على الحل السياسي في اليمن.

وأضاف: "لدينا فرصة كبيرة لنحقق تقدماً في الأسابيع المقبلة بشأن تعز"، موضحاً أن هناك عدة تحديات تواجه تطبيق اتفاق الحديدة.

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