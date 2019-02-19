عاجل

غريفثس: هناك تقدم كبير بشأن اتفاق السويد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات) 

أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفثس، تحقيق تقدماً كبيراً في تطبيق اتفاق السويد بشأن مدينة الحديدة اليمنية.

وأوضح غريفثس خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، أن الولايات المتحدة لمست انخفاضاً كبيراً في وتيرة العمليات العسكرية في الحديدة، لافتاً إلى أن تعاون الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ساهم في الدفع بتفيذ الاتفاقيات بشأن اليمن.

وأشار غريفيثس إلى أنّ ممثلين عن الحكومة اليمنية والحوثيين، اتفقوا على المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في الحديدة،  مشدداً على أنّ اتفاق الحديدة سيساهم في دخول المساعدات الإنسانية إلى اليمنيين.

وخلال كلمته أمام مجلس الأمن، تحدث المبعوث الأممي إلى اليمن عن تعهد حوثي بتطبيق بنود اتفاق السويد، في ظل جملة من الانتهاكات التي تسجل يومياً لميليشيات الحوثي في اليمن.

وقال غريفثس، إن الأمم المتحدة تعمل على إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين، ضمن الاتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين، داعياً إلى ضرورة التركيز على الحل السياسي في اليمن.

وأضاف: "لدينا فرصة كبيرة لنحقق تقدماً في الأسابيع المقبلة بشأن تعز"، موضحاً أن هناك عدة تحديات تواجه تطبيق اتفاق الحديدة.

إقرأ أيضاً:

التحالف يقصف خطوط إمداد ميليشيات الحوثي في حجة وعمران

#الأمم المتحدة #السويد #الحديدة #اليمن

كما يمكنكم متابعة بثنا المباشر على يوتيوب لمزيد من البرامج والنشرات‎

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو
  • ...
    الأبرز ليوم الثلاثاء 19/2/2019 أبرز العناوين: - مصر في مواجهة الإرهاب - نساء داعش الأجنبيات يطالبن بلادهن بالعودة وبمحاكمة عادلة - أرباح "HSBC" في 2018 دون التوقعات 
  • ...
    إصابة شخص في إطلاق نار بمرسيليا أصيب شخص في عملية إطلاق نار، وآخرين من خلال السلاح الأبيض في مرسيليا، وهي ثاني أكبر مدن فرنسا بعد العاصمة باريس.
  • ...
    مليشيات الحوثي تحتجز شاحنات مساعدات في إب قالت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، إن ميليشيات الحوثي تحتجز عددا من الشاحنات المحملة بالمساعدات في محافظة إب جنوبي صنعاء، كانت في طريقها للمحتاجين في محافظات عدة.

آخر الأخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتخزين معلومات على جهازك لتساعدنا على تحسين تجربة الاستخدام واختيار المحتوى والإعلانات التي تناسبك. تصفحك لهذا الموقع يقتضي موافقتك على تخزين هذه الملفات، طالع سياسة الخصوصية ...