الأبرز ليوم الثلاثاء 19/2/2019

الأبرز ليوم الثلاثاء 19/2/2019

مصر في مواجهة الإرهاب

شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة هجمات نفذتها جماعات إرهابية استهدفت بصورة أساسية قوات الجيش والشرطة، وأسفرت عن مقتل المئات من عناصر الأمن، آخر هذه الهجمات كانت مساء أمس، حيث فجر انتحاري نفسه لحظة القبض عليه وسط العاصمة المصرية القاهرة، ما أوقع عدد من القتلى والجرحى، وتزامنا مع هذه الحادثة، قتل 16 إرهابيا في مواجهات مع الشرطة خلال مداهمة وكرين في العريش شمالي سيناء.

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نساء داعش الأجنبيات يطالبن بلادهن بالعودة وبمحاكمة عادلة

بعد أن أصبح تنظيم داعش يلفظ أنفاسه الأخيرة، ومع اقتراب إعلان قوات سوريا الديمقراطية هزيمة داعش في سوريا، تتجه الأنظار إلى مصير المئات من نساء التنظيم اللآتى يلاقين مصيرًا مجهولًا، فرنسيتان تدعيان كلويه وشيماء وصلتا إلى مخيم الهول المخصص لعائلات داعش، بعد فرارهما من آخر جيب له في شرق سوريا، ومع استعدادهما للعودة الى بلدهما، تقولان إنهما لن تتنازلا عن حقهما بمحاكمة عادلة.

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أرباح "HSBC" في 2018 دون التوقعات

في أول نتائج أعمال سنوية منذ تولي الرئيس التنفيذي "جون فلينت" رئاسة بنك "HSBC" العام الماضي، سجل أكبر المصارف الأوروبية أرباحا وإيرادات دون التوقعات خلال 2018، ما يؤكد المخاوف بشأن تأثير الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

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