انباء عن استهداف موكب أمني تابع للجولاني بإدلب

أخبار الآن | إدلب – سوريا (وكالات)

تحدثت مصادر إعلامية عن وقوع انفجارين بالقرب من أحد المقرات الرئيسية التابعة لـهيئة تحرير الشام وسط ادلب تزامنا مع تواجد موكب أمني يعتقد أنه تابع للجولاني لحظة مروره في منطقة القصور.

وأشارت إلى أنه كان من المقرر أن يعقد اجتماع ضمن هذا أحد المقرات يضم قياديين في الصف الأول ومن بينهم القائد العام لـهيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني.



وقع اليوم انفجار مزدوج وسط مدينة إدلب، ما تسبب بسقوط عشرات القتلى والجرحى.

و أفاد نشطاء بأنّ الانفجار الّذي هز المدينة أوقع إصابات في صفوف المدنيين وفرق الإسعاف.

وذكروا أن الانفجار الأول وقع عند دوار الجرة في المدينة فيما وقع الثاني عند المنتدى العائلي.

وأوضحوا أن التفجير الأول نجم عن سيارة مفخخة والثاني عن دراجة نارية مفخخة استهدفت المكان بعد وصول فرق الإغاثة ما أسفر عن مقتل 8 مدنيين كحصيلة أولية وإصابة نحو 30 آخرين.

هذا وتداول ناشطون تسجيلا على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تسبب التفجيرين بدمار واسع في المنطقة.

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