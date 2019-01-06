غريفيثس في صنعاء للضغط على الحوثيين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

يجري المبعوث الدوليّ إلى اليمن، مارتن غريفيثس، محادثات في صنعاء مع الحوثيين، بهدف الضغط على الميليشيات، لتنفيذ اتفاق الحديدة , وتسليم الميناء وفتح ممرات إنسانية في المدينة.

ومن المقرر أن يناقش غريفيثس مع رئيس لجنة الانتشار باتريك كامارت، العراقيل التي وضعها الحوثيون بشأن الحديدة.

وفي سياق متصل، كشف التحالف العربي عن قيام الحوثيين بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة 17 مرة خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية.

وقال التحالف، إن الخروق تركزت في مناطق التحيتا وحيس والفازه والجبلية والجاح ومجيليس.

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