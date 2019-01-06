الحوثيون يستهدفون مخازن الغذاء العالمي في الحديدة

أخبار الآن| الحديدة - اليمن - (وكالات)

قصفت ميليشيا الحوثي الانقلابية، مخازن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في كيلو 7 بمدينة الحديدة غربي اليمن.

وفي وقت سابق السبت، قال وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية، رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبد الرقيب فتح إن المليشيات الحوثية، احتجزت 72 شاحنة إغاثية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي كانت متجهة إلى محافظة إب، وسط البلاد.

وحمل فتح، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، الميليشيات الانقلابية المسؤولية الكاملة عن النقص الغذائي، أو الكارثة الغذائية الإنسانية التي قد تحدث للمواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، والمسؤولية المباشرة عن أي تلف للمواد الإغاثية المحتجزة.

المزيد: