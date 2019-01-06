17 خرقاً حوثياً للهدنة في 24 ساعة

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، إن ميليشيا الحوثي الانقلابية، خرقت وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة، نحو 17 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح التحالف في بيان، أن الخروقات الحوثية لوقف إطلاق النار، شملت مناطق التحيتا، وحيس، والفازة، والجبلية، والجاح، ومجيليس، حسبما أوردت وكالة "2 ديسمبر" اليمنية الإخبارية، أمس السبت.

وقال البيان إن تم إصدار 9 تصاريح لسفن متوجهة إلى مينائي الحديدة والصليف، وتحمل مواد غذائية ومشتقات نفطية، مشيراً إلى أن 12 سفينة تنتظر الدخول إلى ميناء الحديدة منذ 15 يوماً.

وأكد بيان التحالف، أنه أصدر 51 تصريحاً جوياً، و4 تصاريح برية، و80 تصريحاً لحماية القوافل، لافتاً إلى أن إجمالي التصاريح التي صدرت خلال 3 أيام بلغت 148 تصريحاً.

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